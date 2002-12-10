Кузьмин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1940
Дата смерти10.12.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940
Отец: Кузьмин Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1963
Сын: Кузьмин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кузьмина Асия Гаяновна
Смерть
10.12.2002
Старое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)