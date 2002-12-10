Кузьмин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Алексей Александрович

Кузьмин Алексей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1940

Дата смерти

10.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940

Отец: Кузьмин Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1963

Сын: Кузьмин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Кузьмина Асия Гаяновна

Смерть
10.12.2002
Старое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close