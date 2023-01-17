Собачкин Гаврила Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкин Гаврила Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Собачкин Трофим Гаврилович

Мать ребёнка: Собачкина Ирина Федоровна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Собачкин Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Собачкина Ирина Федоровна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собачкина Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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