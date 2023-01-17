Собачкин Гаврила Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Собачкин Трофим Гаврилович
Мать ребёнка: Собачкина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Собачкин Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Собачкина Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно