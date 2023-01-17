Кавтанчикова (Кузнецова) Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавтанчикова (Кузнецова) Агрипина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1869

Муж: не указан

Новотроицк, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.11.1869

Сын: Кафтанчиков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Кавтанчиков Егор (Георгий) Маркович

Станица Новотроицкая Забайкальской области
Смерть
Неизвестно
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