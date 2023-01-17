Кавтанчикова (Кузнецова) Агрипина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1869
Муж: не указан
Новотроицк, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.11.1869
Сын: Кафтанчиков Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Кавтанчиков Егор (Георгий) Маркович
Станица Новотроицкая Забайкальской области
Смерть
Неизвестно