Каретникова (Егупова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Егупова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1936

Дата смерти

09.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936

Отец: Егупов Александр Григорьевич

Мать: Егупова Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.01.1960

Сын: Каретников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Каретников Михаил

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1966

Сын: Каретников Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Каретников Михаил

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретников Михаил

Смерть
09.11.2021
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