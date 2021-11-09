Каретникова (Егупова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1936
Дата смерти09.11.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936
Рождение ребёнка
26.01.1960
Сын: Каретников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Каретников Михаил
Рождение ребёнка
14.02.1966
Сын: Каретников Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Каретников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каретников Михаил
Смерть
09.11.2021