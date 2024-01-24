Дехтяренко (Кравчук) Нина Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтяренко (Кравчук) Нина Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Кравчук Пантелеймон Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дехтяренко Неля Викторовна

Отец ребёнка: Дехтяренко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дехтяренко Николай Викторович

Отец ребёнка: Дехтяренко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтяренко Виктор

Смерть
Неизвестно
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