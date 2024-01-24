Дехтяренко (Кравчук) Нина Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Кравчук Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дехтяренко Неля Викторовна
Отец ребёнка: Дехтяренко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дехтяренко Николай Викторович
Отец ребёнка: Дехтяренко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дехтяренко Виктор
Смерть
Неизвестно