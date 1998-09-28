Девяшин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

28.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Девяшин Евлампий Егорович

Мать: Девяшина Анфуза

Рождение ребёнка
17.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Куйбышево, ХАО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.1998
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