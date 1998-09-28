Девяшин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти28.09.1998
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Девяшин Евлампий Егорович
Мать: Девяшина Анфуза
Рождение ребёнка
17.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Куйбышево, ХАО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.09.1998