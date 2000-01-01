Лугачёва Харитинья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Лугачёв Иван
Отец ребёнка: Лугачёв Емельян
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лугачёв Григорий
Отец ребёнка: Лугачёв Емельян
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лугачёв ?
Отец ребёнка: Лугачёв Емельян
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Лугачёв Емельян
Рождение ребёнка
30.05.1911
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Лугачёв Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лугачёв Емельян
Смерть
Неизвестно