Лугачёва Харитинья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугачёва Харитинья Харитоновна

Лугачёва Харитинья Харитоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Лугачёв Иван

Отец ребёнка: Лугачёв Емельян

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лугачёв Григорий

Отец ребёнка: Лугачёв Емельян

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лугачёв ?

Отец ребёнка: Лугачёв Емельян

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Лугачёв Емельян

Рождение ребёнка
30.05.1911

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Лугачёв Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугачёв Емельян

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close