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Анна Васильева

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Место рождения

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1719 г.р.

Дети

Вычислено 1768 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федоров

Смерть
Неизвестно
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