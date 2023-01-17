Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федоров
Смерть
Неизвестно