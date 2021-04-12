Анна Васильева
женский, родилась Вычислено 1738, Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
Супруги
Григорий ФедоровВычислено 1719 г.р.
Дети
Сергей ГригорьевВычислено 1768 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)