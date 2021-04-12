Анна Васильева Вычислено 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Васильева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Вычислено 1738, Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Супруги
Григорий ФедоровВычислено 1719 г.р.
Дети
Сергей ГригорьевВычислено 1768 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)

Смерть
Неизвестно

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