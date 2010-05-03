Волженина Маргарита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1931
Дата смерти03.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Викторовна
Отец ребёнка: Волженин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2010
Нижний Тагил