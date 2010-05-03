Волженина Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Маргарита Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

03.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Викторовна

Отец ребёнка: Волженин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Виктор Николаевич

Смерть
03.05.2010
Нижний Тагил
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