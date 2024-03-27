Макальский (Калекина) Инда Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский (Калекина) Инда Хаимовна

Место рождения

Мало Читканское селение, Баргузинский округ

Дата рождения

1909

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Калекин Хаим

Мать: Калекин (Евнус) Этля (Лина)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макальский Григорий

Рождение ребёнка
07.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Григорий

Рождение ребёнка
28.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Григорий

Рождение ребёнка
12.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Григорий

Смерть
1988

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