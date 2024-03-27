Макальский (Калекина) Инда Хаимовна
Место рожденияМало Читканское селение, Баргузинский округ
Дата рождения1909
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Калекин Хаим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макальский Григорий
Рождение ребёнка
07.12.1929
Рождение ребёнка
28.04.1932
Рождение ребёнка
12.10.1936
Смерть
1988