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Gamble (Allen) Permelia

Место рождения

Heard, Georgia, USA

Дата рождения

13.10.1839

Дата смерти

18.12.1907

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1839

Отец: Allen Jackson

Мать: Allen (Johnston) Elizabeth Aubrey

Бракосочетание
26.11.1857

Муж: Gamble Samuel Houston

(-): Samuel Houston Gamble | Heard, Georgia, United States
Место жительства
1860
Рождение ребёнка
29.08.1867

Дочь: Goodwin (Gamble) Nancy Clementine

Отец ребёнка: Gamble Samuel Houston

Место жительства
1870
Смерть
18.12.1907
Butler, Alabama, USA
Похороны
Неизвестно
Barnes Cemetary, Georgiana, Butler, Alabama, USA

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