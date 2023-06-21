Gamble (Allen) Permelia
Место рожденияHeard, Georgia, USA
Дата рождения13.10.1839
Дата смерти18.12.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1839
Отец: Allen Jackson
Бракосочетание
26.11.1857
(-): Samuel Houston Gamble | Heard, Georgia, United States
Место жительства
1860
Рождение ребёнка
29.08.1867
Дочь: Goodwin (Gamble) Nancy Clementine
Отец ребёнка: Gamble Samuel Houston
Место жительства
1870
Смерть
18.12.1907
Butler, Alabama, USA
Похороны
Неизвестно
Barnes Cemetary, Georgiana, Butler, Alabama, USA