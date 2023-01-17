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Лошкомойникова (Шершнева) Светлана Валерьевна
Лошкомойникова (Шершнева) Светлана Валерьевна
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Место рождения
Лысьва
, Лысьвенский, Пермский край
Дата рождения
03.11.1988
Пол
Женский
Отец
Перелыгин Валерий Алексеевич
Мать
Шершнева Галина Дмитриевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1988
Отец:
Перелыгин Валерий Алексеевич
Мать:
Шершнева Галина Дмитриевна
Лысьва
, Лысьвенский, Пермский край
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