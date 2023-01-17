Лошкомойникова (Шершнева) Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкомойникова (Шершнева) Светлана Валерьевна

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Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

03.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1988

Отец: Перелыгин Валерий Алексеевич

Мать: Шершнева Галина Дмитриевна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
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