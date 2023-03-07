(Трегубова) Степанида Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трегубова) Степанида Григорьева

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Место рождения

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Трегубов Григорий Кириллов

Мать: Требубова Ирина Никифорова

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Кунгурцево, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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