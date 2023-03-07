(Трегубова) Степанида Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Кунгурцево, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762