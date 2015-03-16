Левитина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.2015
Дочь: Левитина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Левитин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.10.2022
Дочь: Левитина Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Левитин Алексей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно