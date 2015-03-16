Левитина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитина Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.2015

Дочь: Левитина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Левитин Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
18.10.2022

Дочь: Левитина Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Левитин Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитин Алексей Евгеньевич

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