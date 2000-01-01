Жулега Андрей Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Андрей Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Жулега Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Жулега Семен Андреев

Мать ребёнка: Жулега Марина Естафиева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Жулега Самойло Андреев

Мать ребёнка: Жулега Марина Естафиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Марина Естафиева

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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