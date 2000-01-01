Жулега Андрей Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Жулега Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Жулега Семен Андреев
Мать ребёнка: Жулега Марина Естафиева
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Жулега Марина Естафиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Марина Естафиева
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно