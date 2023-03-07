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Бастрыкин Федор Тимофеевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

27.08.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Мать: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кубышкина Прасковья Бастрыкина

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бастрыкин Феоктист Федорович

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастрыкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Агафья Ивановна

Смерть
27.08.1887
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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