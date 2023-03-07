Бастрыкин Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти27.08.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кубышкина Прасковья Бастрыкина
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бастрыкин Феоктист Федорович
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастрыкин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1887