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Ермаков Василий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Антон Петрович

Мать: Ермакова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ермакова Майя

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Майя

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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