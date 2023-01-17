Ермаков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ермакова Майя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Майя
Смерть
Неизвестно
рак крови, облучение на работе ?!