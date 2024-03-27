Исмаилов Хасян
Место рожденияБ.Рыбушкино.Курмышского уезда
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Исмаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Измайлова) Раися
Мать ребёнка: (Давлетбаева) Шамсия
Рождение ребёнка
05.03.1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Смерть
Неизвестно