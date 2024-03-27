Исмаилов Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилов Хасян

Место рождения

Б.Рыбушкино.Курмышского уезда

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Исмаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Измайлова) Раися

Мать ребёнка: (Давлетбаева) Шамсия

Рождение ребёнка
05.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давлетбаева) Шамсия

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давлетбаева) Шамсия

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давлетбаева) Шамсия

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давлетбаева) Шамсия

Смерть
Неизвестно

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