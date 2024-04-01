Wagner Ronald Harold
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945
Отец: Wagner Harold Peter
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wagner Saundra Leigh
Мать ребёнка: Wagner Marcia Jeanne
Работа или профессия
Неизвестно
farmer
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1963
Дочь: Wagner Rhonda Michelle
Мать ребёнка: Wagner Marcia Jeanne
Рождение ребёнка
19.03.1972
Мать ребёнка: Wagner Marcia Jeanne