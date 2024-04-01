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Wagner Ronald Harold

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945

Отец: Wagner Harold Peter

Мать: Gordon (Arbogast) Marguerite

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wagner Saundra Leigh

Мать ребёнка: Wagner Marcia Jeanne

Работа или профессия
Неизвестно
farmer
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1963

Дочь: Wagner Rhonda Michelle

Мать ребёнка: Wagner Marcia Jeanne

Рождение ребёнка
19.03.1972

Сын: Wagner Justin Matthew

Мать ребёнка: Wagner Marcia Jeanne

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