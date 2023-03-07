Торхова Ховронья (Февронья) Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ховронья Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795