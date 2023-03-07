Торхова Ховронья (Февронья) Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорхова Ховронья (Февронья) Семенова

Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ховронья Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (ст.) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Иван (ст.) Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close