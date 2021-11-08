Воскобойников Петр Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1928
Дата смерти08.11.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928
Отец: Воскобойников Фирс
Мать: Воскобойникова ?
Рождение ребёнка
20.06.1954
Дочь: Львова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
08.01.1958
Сын: Воскобойников Владимир Петрович
Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1965
Сын: Воскобойников Сергей Петрович
Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.?
Дочь: Минькова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2021