Воскобойников Петр Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскобойников Петр Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1928

Дата смерти

08.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928

Отец: Воскобойников Фирс

Мать: Воскобойникова ?

Рождение ребёнка
20.06.1954

Дочь: Львова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
08.01.1958

Сын: Воскобойников Владимир Петрович

Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1965

Сын: Воскобойников Сергей Петрович

Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.08.?

Дочь: Минькова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Воскобойникова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскобойникова Анна Васильевна

Смерть
08.11.2021
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