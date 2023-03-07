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Солодянкин Иван Спиридонов

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Место рождения

поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Солодянкин Спиридон (Спирка) Тимофеев

Мать: не указана

поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Солодянкин Федор (Фетка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Солодянкин Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
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