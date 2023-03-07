Солодянкин Иван Спиридонов
Место рожденияпоч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Солодянкин Спиридон (Спирка) Тимофеев
Мать: не указана
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Солодянкин Федор (Фетка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702