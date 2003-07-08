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Савинцева Полина
Савинцева Полина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.2003
Пол
Женский
Отец
Савинцев Виталий Викторович
1970 г.р.
Мать
Карманова Эльвира Хайдаровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2003
Отец:
Савинцев Виталий Викторович
Мать:
Карманова Эльвира Хайдаровна
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