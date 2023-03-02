Шеметова Иустиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеметова Лукерия
Отец ребёнка: Шеметов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеметова Настасья
Отец ребёнка: Шеметов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Иван
Смерть
Неизвестно