Шеметова Иустиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Иустиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеметова Лукерия

Отец ребёнка: Шеметов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеметова Настасья

Отец ребёнка: Шеметов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Иван

Смерть
Неизвестно
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