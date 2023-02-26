Байгузина (Муртазина) Гульнара Кяримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайгузина (Муртазина) Гульнара Кяримовна

Байгузина (Муртазина) Гульнара Кяримовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байгузин Ильнур Равилевич

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байгузин Ильнур Равилевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгузин Ильнур Равилевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close