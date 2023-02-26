Байгузина (Муртазина) Гульнара Кяримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байгузин Ильнур Равилевич
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байгузин Ильнур Равилевич
Бракосочетание
Неизвестно