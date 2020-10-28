Маришова (Карасева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маришова (Карасева) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.?

Дата смерти

28.10.2020

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?

Отец: Карасев Николай Федорович

Мать: Карасева Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2020
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