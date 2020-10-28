Маришова (Карасева) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.?
Дата смерти28.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?
Рождение ребёнка
20.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.10.2020