Bolshem (Kogan) Anna 24.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bolshem (Kogan) Anna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 24.05.1926

умерла 23.03.1999, Vladimir, Vladimir Oblast, Russia

Отец
Коган Каган Борис Барух Гдальевич1888 г.р.
Мать
Коган (Пуркина) Цира Владимировна17.01.1894 г.р.
Супруги
Bolshem Наум Яковлевич01.02.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1926

Отец: Коган Каган Борис Барух Гдальевич

Мать: Коган (Пуркина) Цира Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно

Doctor

Бракосочетание
12.01.1952

Муж: Bolshem Наум Яковлевич

Рождение ребёнка
24.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bolshem Наум Яковлевич

Uzbekistan, Tashkent

Рождение ребёнка
22.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bolshem Наум Яковлевич

Uzbekistan, Tashkent

Смерть
23.03.1999
Vladimir, Vladimir Oblast, Russia

Похороны
Неизвестно
Ulybyshevo, Sudogodskiy rayon, Vladimirskaya oblast\', Russia

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