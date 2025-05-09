Bolshem (Kogan) Anna
женский, родилась 24.05.1926
умерла 23.03.1999, Vladimir, Vladimir Oblast, Russia
ОтецКоган Каган Борис Барух Гдальевич1888 г.р.
МатьКоган (Пуркина) Цира Владимировна17.01.1894 г.р.
Супруги
Bolshem Наум Яковлевич01.02.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1926
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1952
Рождение ребёнка
24.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bolshem Наум Яковлевич
Uzbekistan, Tashkent
Рождение ребёнка
22.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bolshem Наум Яковлевич
Uzbekistan, Tashkent
Смерть
23.03.1999
Vladimir, Vladimir Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Ulybyshevo, Sudogodskiy rayon, Vladimirskaya oblast\', Russia