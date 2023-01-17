Бунакова (Бунакова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Бунаков Мирко
Отец ребёнка: Бунаков Ермолай
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бунаков Василей
Отец ребёнка: Бунаков Ермолай
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бунаков Ермолай
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно