Бунакова (Бунакова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Бунакова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Бунаков Мирко

Отец ребёнка: Бунаков Ермолай

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бунаков Василей

Отец ребёнка: Бунаков Ермолай

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бунаков Ермолай

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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