Мануйлова Алина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1954
Сын: Мануйлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мануйлов Николай Дмитриевич
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мануйлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мануйлов Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно