Мануйлова Алина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлова Алина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1954

Сын: Мануйлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мануйлов Николай Дмитриевич

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мануйлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мануйлов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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