Варник Георг Дитрих
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Германия, Данциг (нем. Freie Stadt Danzig; польск. Wolne Miasto Gdańsk)
Рождение ребёнка
15.02.1782
Сын: Варнек Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно