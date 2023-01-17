Варник Георг Дитрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варник Георг Дитрих

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Германия, Данциг (нем. Freie Stadt Danzig; польск. Wolne Miasto Gdańsk)
Рождение ребёнка
15.02.1782

Сын: Варнек Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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