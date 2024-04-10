Шлепков Василий Андреевич
мужской, родился До 1900, Кипрево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
ОтецШлепков АндрейДо 1880 г.р.
Супруги
Шлепкова Вера ТрофимовнаДо 1900 г.р.
Дети
(Шлепкова) Татьяна Васильевна01.01.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: Шлепков Андрей
Мать: не указана
Кипрево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлепкова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: (Шлепкова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Шлепкова Вера Трофимовна
Громково, Богородский, Московская область