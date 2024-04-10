Шлепков Василий Андреевич До 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Шлепков Василий Андреевич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился До 1900, Кипрево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Шлепков АндрейДо 1880 г.р.
Супруги
Шлепкова Вера ТрофимовнаДо 1900 г.р.
Дети
(Шлепкова) Татьяна Васильевна01.01.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Шлепков Андрей

Мать: не указана

Кипрево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлепкова Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: (Шлепкова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Шлепкова Вера Трофимовна

Громково, Богородский, Московская область

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