- Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832 ст.
Дата смерти30.03.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Лысова Зиновья Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Дочь: Лысова Евдокея Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Лысова Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович
Смерть
30.03.1898 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1903 ст.
Сын: Лысов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.
Дочь: Лысова дочь Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович