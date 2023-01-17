- Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832 ст.

Дата смерти

30.03.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Лысова Зиновья Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Дочь: Лысова Евдокея Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Лысова Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Сын: Лысов Гурий Сергеевич

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.03.1898 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1903 ст.

Сын: Лысов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.

Дочь: Лысова дочь Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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