Крутских Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крутских) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Крутских Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
08.10.1916

Дочь: (Крутских) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крутских Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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