Якубовский Сулейман Мухаремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Сулейман Мухаремович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

20.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Со слов сына Ибрагима умер в 55 лет. Подорвал здоровье на строительстве дома.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович

Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мейшутович Айша Сулеймановна

Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Смольская Ева Сулеймановна

Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Ассея Яковлевна

Смерть
20.05.1920
Поставы, Поставский район, Витебская область
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