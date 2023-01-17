Якубовский Сулейман Мухаремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти20.05.1920
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович
Мать: не указана
Со слов сына Ибрагима умер в 55 лет. Подорвал здоровье на строительстве дома.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович
Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мейшутович Айша Сулеймановна
Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Смольская Ева Сулеймановна
Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович
Мать ребёнка: Якубовская Ассея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1920
Поставы, Поставский район, Витебская область