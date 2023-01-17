Пирогов Николай Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогов Николай Вячеславович

Пирогов Николай Вячеславович

avatar

Место рождения

Село Коньково Донецкой области Тельмановского района

Дата рождения

09.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1953

Отец: Пирогов Вячеслав Иванович

Мать: Пирогова Анастасия Ивановна

Село Коньково Донецкой области Тельмановского района
Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Домникова Вероника Николаевна

Мать ребёнка: Пирогова Елена Николаевна

Курган, город Курган, Курганская область
Поменяла фамилию Деменюкова на Домникову
Рождение ребёнка
20.06.1982

Дочь: Пирогова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Пирогова Елена Николаевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close