Пирогов Николай Вячеславович
Место рожденияСело Коньково Донецкой области Тельмановского района
Дата рождения09.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1953
Село Коньково Донецкой области Тельмановского района
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Домникова Вероника Николаевна
Мать ребёнка: Пирогова Елена Николаевна
Курган, город Курган, Курганская область
Поменяла фамилию Деменюкова на Домникову
Рождение ребёнка
20.06.1982
Дочь: Пирогова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Пирогова Елена Николаевна
Ногинск, Богородский, Московская область