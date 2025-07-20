Шагин (Шагин) Вальтер 04.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Шагин (Шагин) Вальтер

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 04.11.1929

умер 07.12.1998, г. Москва

Отец
Шагин (Шагин) СергейНеизвестно г.р.
Мать
Шагина (Корытова) Мария08.06.1908 г.р.
Супруги
Шагина (Страхова) РаисаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929

Отец: Шагин (Шагин) Сергей

Мать: Шагина (Корытова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагина (Страхова) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагина (Страхова) Раиса

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагина (Страхова) Раиса

Смерть
07.12.1998
г. Москва

Похороны
Неизвестно
г. Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.