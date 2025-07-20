Шагин (Шагин) Вальтер
мужской, родился 04.11.1929
умер 07.12.1998, г. Москва
ОтецШагин (Шагин) СергейНеизвестно г.р.
МатьШагина (Корытова) Мария08.06.1908 г.р.
Супруги
Шагина (Страхова) РаисаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929
Отец: Шагин (Шагин) Сергей
Мать: Шагина (Корытова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагина (Страхова) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шагина (Страхова) Раиса
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагина (Страхова) Раиса
Смерть
07.12.1998
г. Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва