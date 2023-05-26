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Макшакова (Котова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.01.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1856 ст.

Отец: Котов Михайло Пименов

Мать: Котова (Созонова) Марфа Алексеева

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
деревня Котово
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Макшакова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич

Макшаки, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Сын: Макшаков Александр Иванов

Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич

Макшаки, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Макшакова Анна Иванова

Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич

Макшаки, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1884

Дочь: Иванова (Макшакова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич

Макшаки, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1885

Сын: Макшаков Василий Иванов

Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич

Макшаки, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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