Макшакова (Котова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.01.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1856 ст.
деревня Котово
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Макшакова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Макшаков Александр Иванов
Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Макшакова Анна Иванова
Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.01.1884
Дочь: Иванова (Макшакова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Макшаков Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно