Красильников Андрей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961
Отец: Красильников Евгений Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1987
Дочь: Красильникова Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Капустенко Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
18.02.1989
Сын: Красильников Антон Андреевич
Мать ребёнка: Капустенко Елена Вячеславовна