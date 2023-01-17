Красильников Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961

Отец: Красильников Евгений Петрович

Мать: не указана

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.01.1987

Дочь: Красильникова Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Капустенко Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
18.02.1989

Сын: Красильников Антон Андреевич

Мать ребёнка: Капустенко Елена Вячеславовна

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