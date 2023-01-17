Расторгуева (Долматова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Долматов Иван Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1846 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1849 ст.
Дочь: Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Расторгуев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1851 ст.
Дочь: Праскева Андреевна
Отец ребёнка: Расторгуев Андрей Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
доч мещанина, затем купчиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно