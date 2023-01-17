Расторгуева (Долматова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева (Долматова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Долматов Иван Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1846 ст.

Муж: Расторгуев Андрей Алексеевич

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1849 ст.

Дочь: Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Расторгуев Андрей Алексеевич

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1851 ст.

Дочь: Праскева Андреевна

Отец ребёнка: Расторгуев Андрей Алексеевич

Клин, Клин, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
доч мещанина, затем купчиха
Место жительства
Неизвестно
Клин, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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