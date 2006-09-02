Бородина Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2006

Отец: Бородин Сергей Викторович

Мать: Титаренко Ольга Александровна

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