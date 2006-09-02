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Бородина Елена Сергеевна
Бородина Елена Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.2006
Пол
Женский
Отец
Бородин Сергей Викторович
1985 г.р.
Мать
Титаренко Ольга Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2006
Отец:
Бородин Сергей Викторович
Мать:
Титаренко Ольга Александровна
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