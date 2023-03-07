Солодянкина Агафья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Агафья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Солодянкин Емельян Кондратьев

Отец ребёнка: Солодянкин Кондратий Араамов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Кондратий Араамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1790
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