Трейер (Гайлит) Амалия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трейер (Гайлит) Амалия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1864

Дата смерти

14.02.1936

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1886

Сын: Трейер Карл Христофорович

Отец ребёнка: Трейер Христофор Индрикович

Рождение ребёнка
13.03.1886

Сын: Трейер Карл Христофорович

Отец ребёнка: Трейер Христофор Индрикович

Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Трейер Евгений Христофорович

Отец ребёнка: Трейер Христофор Индрикович

Болдераа Лифляндская губерния
Смерть
14.02.1936
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