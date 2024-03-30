Трейер (Гайлит) Амалия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1864
Дата смерти14.02.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1886
Сын: Трейер Карл Христофорович
Отец ребёнка: Трейер Христофор Индрикович
Рождение ребёнка
13.03.1886
Сын: Трейер Карл Христофорович
Отец ребёнка: Трейер Христофор Индрикович
Рождение ребёнка
04.08.1893
Сын: Трейер Евгений Христофорович
Отец ребёнка: Трейер Христофор Индрикович
Болдераа Лифляндская губерния
Смерть
14.02.1936