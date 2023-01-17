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Петров Борис Николаевич

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Место рождения

Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.02.1930

Дата смерти

23.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930

Отец: не указан

Мать: Уварова Павла Александровна

Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.12.1958

Сын: Петров Николай Борисович

Мать ребёнка: Петрова Нонна Анатольевна

Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.04.1963

Дочь: Петрова Нина Борисовна

Мать ребёнка: Петрова Нонна Анатольевна

Реваж, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Нонна Анатольевна

Смерть
23.10.1983
Котласский район, п.Реваж
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