Петров Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1930
Дата смерти23.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1958
Мать ребёнка: Петрова Нонна Анатольевна
Рождение ребёнка
30.04.1963
Дочь: Петрова Нина Борисовна
Мать ребёнка: Петрова Нонна Анатольевна
Реваж, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1983
Котласский район, п.Реваж