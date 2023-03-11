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Шорохова Александра Владимировна
Шорохова Александра Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шорохов Владимир Николаевич
1920 г.р.
Мать
Шорохова (Хорошавина) Галина Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шорохов Владимир Николаевич
Мать:
Шорохова Галина Алексеевна
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