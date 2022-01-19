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Малико Владимир Евгенивич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1966

Дата смерти

19.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басаргина (Малико) Наталья Генадевна

Рождение ребёнка
01.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басаргина (Малико) Наталья Генадевна

Смерть
19.01.2022

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