Малико Владимир Евгенивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1966
Дата смерти19.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басаргина (Малико) Наталья Генадевна
Смерть
19.01.2022