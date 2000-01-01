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Hanreck Sydney Solomon

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Место рождения

Edmonton, Essex, England

Дата рождения

14.02.1894

Дата смерти

?.11.1972

Пол

Мужской

Отец

Между 1868 и 1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894

Отец: Hanreck Emanuel

Мать: Hanreck Kate

Edmonton, Essex, England
Место жительства
02.04.1911
35. High Street, South East Ham E, Essex, England
Место жительства
29.09.1939
587, High Road, Leyton, Essex, England
Работа или профессия
Неизвестно
GENTLEMANS HAIRDRESSER
Смерть
?.11.1972
Waltham for, England
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