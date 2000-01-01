Hanreck Sydney Solomon
Место рожденияEdmonton, Essex, England
Дата рождения14.02.1894
Дата смерти?.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894
Отец: Hanreck Emanuel
Мать: Hanreck Kate
Edmonton, Essex, England
Место жительства
02.04.1911
35. High Street, South East Ham E, Essex, England
Место жительства
29.09.1939
587, High Road, Leyton, Essex, England
Работа или профессия
Неизвестно
GENTLEMANS HAIRDRESSER
Смерть
?.11.1972
Waltham for, England