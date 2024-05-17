Немков Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1900
Дата смерти19.05.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900
Отец: Немков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немкова Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Немкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немкова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Немкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1927
Дочь: Немкова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Немкова Анна Ивановна
Смерть
19.05.1972