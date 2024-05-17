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Немков Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1900

Дата смерти

19.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900

Отец: Немков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немкова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Немкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немкова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Немкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1927

Дочь: Немкова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Немкова Анна Ивановна

Смерть
19.05.1972

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