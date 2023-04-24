Трушникова Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Трушникова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Трушников Николай Иванович
Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович
Смерть
1993