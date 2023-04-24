Трушникова Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушников Олег Иванович

Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Иван Иванович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Трушникова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Трушников Николай Иванович

Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Трушников Иван Иванович

Смерть
1993

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