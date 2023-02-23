Куличихина Агафья Пеньтюхина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличихина Агафья Пеньтюхина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.10.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.?.1846

Муж: Куличихин Игнатий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Куличихин Игнатий Лаврентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Куличихин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Куличихин Игнатий Лаврентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Куличихин Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Куличихин Игнатий Лаврентьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
22.10.1866
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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