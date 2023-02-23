Куличихина Агафья Пеньтюхина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти22.10.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.?.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Куличихин Игнатий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Куличихин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Куличихин Игнатий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Куличихин Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Куличихин Игнатий Лаврентьевич
Смерть
22.10.1866