Варварич (Мельницкая) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.11.73
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.73
Отец: Мельницкий Иван Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.91
Сын: Варварич Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Варварич Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.12.2005
Дочь: Варварич Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Варварич Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно