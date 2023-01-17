Варварич (Мельницкая) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарварич (Мельницкая) Светлана Ивановна

Варварич (Мельницкая) Светлана Ивановна

avatar

Место рождения

Унгурь, Окницкий район

Дата рождения

18.11.73

Пол

Женский

Добавил:

В
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.73

Отец: Мельницкий Иван Архипович

Мать: не указана

Унгурь, Окницкий район
Рождение ребёнка
06.11.91

Сын: Варварич Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Варварич Василий Алексеевич

Унгурь, Окницкий район
Рождение ребёнка
22.12.2005

Дочь: Варварич Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Варварич Василий Алексеевич

Унгурь, Окницкий район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варварич Василий Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close